Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьеве отложили два рейса. В свою очередь в Домодедове задержали восемь рейсов и перенесли 12.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот за два дня отменила 26 рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100.