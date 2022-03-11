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Москва 24

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город

15:54

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

транспортгород

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. По данным Дептранса, вечером загруженность дорог может вырасти до 8–9 баллов.

"Основные заторы ожидаем в центре и по направлению в область, на ТТК и МКАД, а также в местах проведения строительных работ", – говорится в телеграм-канале департамента.

Там отметили, что наземный общественный транспорт способен сэкономить время в пути благодаря использованию выделенных полос.

"Движение станет свободней после 20 часов. Планируйте поездки заранее", – попросили в Дептрансе.

Там добавили, что в Москве фиксируется рост деловой активности. Количество машин в городе увеличилось на 160 тысяч по сравнению с февралем.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке Шелепихинского шоссе будет перекрыто с 18 марта этого года по 18 ноября 2024 года. Ограничение будет круглосуточно на участке от Шмитовского проезда до дома 1 по Шелепихинскому шоссе.

Развязку МКАД с Липецкой улицей реконструируют

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