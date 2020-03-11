Первые аудиогиды для путешествий по трассе М11 планируют выпустить к маю

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Первую серию аудиогидов для путешествий по трассе М11 "Нева" от Москвы до Твери планируется запустить к маю текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу госкомпании "Автодор".

"Первая серия аудиогидов будет запущена уже к маю 2020 года и сопроводит М11 на маршруте следования между Москвой и Тверью", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что доступ к бесперебойной сотовой связи на трассе М11 Москва – Санкт-Петербург обеспечат до конца марта текущего года. На трассе уже были произведены предварительные радиочастотные измерения. Телекоммуникационную инфраструктуру строят исходя из измерений данного анализа.

Трасса М11 Москва – Санкт-Петербург была открыта в конце ноября 2019 года. Как объявил президент России Владимир Путин, она получила название "Нева". Дорога проходит на территории шести субъектов РФ, а ее протяженность составляет 669 километров.

Проезд по новой трассе платный. По пути следования установлены 16 пунктов взимания оплаты.