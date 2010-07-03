Началось сооружение эскалаторного тоннеля на станции "Ржевская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Рабочие приступили к сооружению эскалаторного тоннеля на станции "Ржевская" БКЛ московского метро, сообщила пресс-служба департамента строительства.
"Проходка ведется тюбингоукладчиком, с помощью которого монтируются чугунные тюбинги эскалаторного тоннеля. Протяженность тоннеля составит около 118 метров", – приведены в сообщении слова главы департамента Андрея Бочкарева.
"Ржевская" – строящаяся станция Большой кольцевой линии, названа в честь близлежащей железнодорожной станции. Дизайн станции был утвержден властями столицы в январе этого года. Основой внешнего облика станции станут арки, а главным арт-объектом – декоративное цифровое табло.
Цифровое табло расположится на центральной стене перед выходом со станции. Также ее будут украшать 12 четырехметровых металлических арок со встроенной подсветкой. Основным материалом отделки будет гранит.
Возведение "Ржевской" планируют завершить в 2021 году.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 69 километров с 31 станцией и двумя электродепо. Замкнуть новую линию планируют в 2022–2023 годах. Всего на северо-восточном участке БКЛ расположено шесть станций – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".
Станции глубокого заложения на Большой кольцевой линии
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