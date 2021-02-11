На МЦД-2 возобновили движение поездов от Подольска до Красного строителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на МЦД-2 от Подольска до Красного строителя в сторону Москвы производится в обычном режиме. Остановившийся поезд убран с путей. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Возможны оперативные корректировки для ввода в график – следите за объявлениями. Если вам нужна справка об опоздании поезда – вы можете ее получить в кассе на станции прибытия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 и Курском направлении МЖД в сторону Нахабина задерживаются несколько поездов из-за срыва стоп-крана.

Часть поездов из Подольска отправлялась по другому пути без остановок на станциях Силикатная, Остафьево, Щербинка, Бутово, Битца, Красный Строитель, Покровское, Царицыно.