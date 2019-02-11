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11 февраля, 11:53

Движение по путепроводам в Балашихе и Реутове планируют запустить до осени

транспорт строительство дороги

11 февраля, 11:53

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Реутове и Балашихе планируют запустить движение транспорта по путепроводам до сентября текущего года. Строительство путепроводов идет согласно графику, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Открыть рабочее движение на объектах планируется до сентября этого года. Готовность строящегося путепровода в Балашихе составляет порядка 65 процентов, а в Реутове – более 40 процентов", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Игоря Трескова.

Строительство путепроводов ведется в рамках государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса". Предполагается, что сооружения улучшат транспортные связи в городских округах Реутов и Балашиха.

Ранее сообщалось, что в текущем году планируют открыть два путепровода через Казанское и Курское направления Московской железной дороги. К 2023 году будет сформирована единая транспортная сеть столицы.

Летом планируют начать реконструкцию Дмитровского путепровода. После завершения работ будет обеспечено движение транспорта по четырем полосам в каждом направлении. На 2020 год намечено окончание строительства многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.

транспорт строительство дороги

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