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Транспорт

15:11

Подмосковным студентам разблокируют транспортные карты 12 января

транспорт регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Студентам вузов и колледжей Московской области разблокируют транспортные карты 12 января. Об этом заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова, сообщает "360".

"С 12 числа мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями уже снято 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней", – заявила Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Также она назвала сроки запуска единой карты "Тройка" в Московской области. По ее словам, она начнет действовать в Подмосковье в конце января – начале февраля. Кротова напомнила, что с 15 декабря пилотный проект начал действовать на двух маршрутах в городском округе Королев.

В Подмосковье начали тестировать объединенную карту "Стрелка-Тройка"

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