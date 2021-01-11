Подмосковным студентам разблокируют транспортные карты 12 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Студентам вузов и колледжей Московской области разблокируют транспортные карты 12 января. Об этом заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова, сообщает "360".

"С 12 числа мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями уже снято 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней", – заявила Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Также она назвала сроки запуска единой карты "Тройка" в Московской области. По ее словам, она начнет действовать в Подмосковье в конце января – начале февраля. Кротова напомнила, что с 15 декабря пилотный проект начал действовать на двух маршрутах в городском округе Королев.