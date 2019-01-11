Автобус С12 изменит маршрут в связи с подготовкой к параду 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маршрут автобуса С12 изменится на несколько дней в связи с подготовкой к параду, посвященному 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 января автобусы, идущие от "Лужников", вместо улиц Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля поедут по Большой Пироговской улице, говорится на сайте ГУП "Мосгортранс".

Выйти на остановках "Дом культуры " Каучук " и "Проезд Девичьего Поля" в это время пассажиры не смогут.

Ранее в ЦОДД сообщали, что автомобильное движение по участку проезда Девичьего Поля будут перекрывать по утрам в течение восьми дней.

Также указывается, что с 12 января временно отменяется остановка "С/т Пахра" для маршрутов автобусов № 1001 и 1002 по Киевскому шоссе в обоих направлениях.