Тоннель свяжет станцию "Нижегородская" с электродепо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рабочие приступили к строительству левого тоннеля соединительной ветки станции "Нижегородская" с электродепо. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Новое депо займется обслуживанием поездов Большой кольцевой линии. Объекты возводят в плотной городской застройке районов Нижегородский и Лефортово.
"Трасса тоннелей проходит под действующими железнодорожными путями Горьковского направления Московской железной дороги, автодорогами и различными коммуникациями. Мы предприняли все необходимые меры для безопасности эксплуатируемых и строительства новых транспортных объектов", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин добавил, что длина тоннеля составит 1,9 тысячи метров. Его построят с помощью шестиметрового тоннелепроходческого комплекса "Виктория".
Электродепо "Нижегородское" находится на месте бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича. В декабре 2016 года в эксплуатацию ввели административно-бытовой корпус. Сейчас ведется строительство зданий котельной и тягово-понизительной подстанции, прокладка инженерных сетей и демонтаж старых сооружений. Затем появятся отстойно-ремонтный корпус, мотодепо и другие вспомогательные здания. Депо сможет принимать на стоянку до 30 составов одновременно.
Всего за минувшие восемь лет в столице ввели восемь депо. Они обеспечили городу свыше семи тысяч новых рабочих мест.
Станция "Нижегородская" станет частью новой ветки метро, которую собираются открыть в марте–апреле наступившего года. Полностью сдать Некрасовскую линию планируется в конце декабря.
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