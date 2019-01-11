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10:29

Тоннель свяжет станцию "Нижегородская" с электродепо

транспорт метро

10:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рабочие приступили к строительству левого тоннеля соединительной ветки станции "Нижегородская" с электродепо. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Новое депо займется обслуживанием поездов Большой кольцевой линии. Объекты возводят в плотной городской застройке районов Нижегородский и Лефортово.

"Трасса тоннелей проходит под действующими железнодорожными путями Горьковского направления Московской железной дороги, автодорогами и различными коммуникациями. Мы предприняли все необходимые меры для безопасности эксплуатируемых и строительства новых транспортных объектов", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин добавил, что длина тоннеля составит 1,9 тысячи метров. Его построят с помощью шестиметрового тоннелепроходческого комплекса "Виктория".

Электродепо "Нижегородское" находится на месте бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича. В декабре 2016 года в эксплуатацию ввели административно-бытовой корпус. Сейчас ведется строительство зданий котельной и тягово-понизительной подстанции, прокладка инженерных сетей и демонтаж старых сооружений. Затем появятся отстойно-ремонтный корпус, мотодепо и другие вспомогательные здания. Депо сможет принимать на стоянку до 30 составов одновременно.

Всего за минувшие восемь лет в столице ввели восемь депо. Они обеспечили городу свыше семи тысяч новых рабочих мест.

Станция "Нижегородская" станет частью новой ветки метро, которую собираются открыть в марте–апреле наступившего года. Полностью сдать Некрасовскую линию планируется в конце декабря.

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транспорт метро

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