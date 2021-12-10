Поезда задерживаются в сторону Москвы на Ярославском направлении МЖД

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Поезда в Москву на Ярославском направлении МЖД следуют с задержкой до 20 минут из-за незапланированной остановки пригородного поезда на однопутном участке Фрязино – Зеленый Бор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

"После незапланированной остановки движение поездов на участке Фрязино – Зеленый Бор восстановлено", – говорится в сообщении.

Специалисты делают все необходимое для сокращения времени задержки поездов. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения в связи с неудобствами.

Ранее сообщалось, что электрички Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также поезда на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) следовали с опозданием.

Уточнялось, что причиной для изменений в графике стали путевые работы.