Поезда задерживаются в сторону Москвы на Ярославском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Поезда в Москву на Ярославском направлении МЖД следуют с задержкой до 20 минут из-за незапланированной остановки пригородного поезда на однопутном участке Фрязино – Зеленый Бор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.
"После незапланированной остановки движение поездов на участке Фрязино – Зеленый Бор восстановлено", – говорится в сообщении.
Специалисты делают все необходимое для сокращения времени задержки поездов. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения в связи с неудобствами.
Ранее сообщалось, что электрички Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также поезда на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) следовали с опозданием.
Уточнялось, что причиной для изменений в графике стали путевые работы.
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