Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Движение трамваев восстановлено на Судостроительной улице. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

По техническим причинам задерживались трамваи № 47 и 49. По их маршрутам были запущены автобусы.

На прошлой неделе трамваи задерживались в районе станций метро "Красносельская" и "Бауманская" в Москве из-за ДТП на путях. Из-за аварии на Нижней Красносельской улице задерживались трамваи № Б, 37, 45, 50.

