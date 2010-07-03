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Город

21:05

Южный вестибюль станции "Спортивная" работает только на выход

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро работает только на выход. Ограничения ввели из-за матча между сборными России и Шотландии, который начнется в 21:45 в "Лужниках".

Как сообщает пресс-служба подземки в Twitter, северный вестибюль станции открыт для входа и выхода пассажиров.

Ранее сообщалось, что 10 октября в "Лужниках" пройдет матч между сборными России и Шотландии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года. Помимо изменений в работе метро, в районе спорткомплекса ввели ограничения для движения транспорта. В частности, с 22:00 до окончания матча полностью перекроют несколько столичных улиц, а также приостановят работу городской парковки.

Кроме того, для удобства болельщиков МЦК изменило режим работы: интервал движения поездов составит пять минут. Изменения затронут и канатную дорогу. Работать она будет дольше – с 10:00 до 3:00.

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