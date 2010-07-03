Москвичам посоветовали гулять ночью в одежде со светоотражающими элементами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам посоветовали выходить ночью на улицу в одежде со светоотражающими элементами. Соответствующее предупреждение с призывом к внимательности выпустила Госавтоинспекция Москвы.

В ведомстве также напомнили пешеходам о необходимости позаботиться о безопасности и не выходить неожиданно на проезжую часть.

"Быть особенно внимательными при переходе дорог и улиц в темное время суток и, что особенно важно, использовать светоотражающие элементы или любые другие подручные средства, способные сделать заметным переход дороги для водителя, например, фонарик на мобильном телефоне", – сообщили ТАСС в отделе пропаганды ГИБДД.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в городе произошло 20 аварий с участием пешеходов, а 12 из них произошли в темное время суток. В ГИБДД напомнили, что в темное время суток автомобилист может вовремя не среагировать на пешехода, переходящего дорога, поэтому не стоит недооценивать опасность перехода проезжей части в это время суток.

"Особенно опасными в период сокращения светового дня становятся дворовые территории. Здесь в условиях темного времени суток, когда водитель проезжает, либо совершает какой-либо маневр, значительно возрастает риск попадания под колеса", – отметили в ГИБДД.

Ранее ГИБДД призвало столичных автомобилистов подготовить машины к зиме: проверить техническую исправность транспорта, а зимнюю резину – к пригодности в использовании.

В свою очередь, ЦОДД рекомендовали мотоциклистам закрыть сезон из-за погодных условий. В Центре напомнили, что перед выездом на дорогу стоит помнить о том, что ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге.