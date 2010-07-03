Почти 30 навесов установили над лестничными сходами семи станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Над лестничными сходами семи станций метро установили 28 новых навесов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Речь идет о станциях "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Нагатинская", "Улица 1905 года", "Войковская", "Ботанический сад" и "Черкизовская".
Как подчеркнул заммэра, современные навесы органично вписываются в городское пространство, сохраняют тепло на станции в холодное время года, а летом создают прохладу. Кроме того, они не дают снегу и дождевой воде скапливаться на ступенях.
По его словам, для создания новых конструкций потребовалось в общей сложности свыше 150 тонн металла и 2 тысячи квадратных метров витражного остекления.
Помимо этого, специалисты обновили гранитную облицовку ступеней и внутренние системы подогрева. На станциях заменили более пяти километров кабельных линий и 490 светильников.
Ликсутов напомнил, что легкие навесы при входах в метро появляются с 2015 года. "Сейчас на различных станциях в центре Москвы и в отдаленных районах отремонтировано и установлено около 190 навесов. Их можно увидеть на станциях "Дмитровская", "Автозаводская", "Орехово", "Ясенево", "Крестьянская застава", "Волжская" и других", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.
В августе Сергей Собянин сообщал, что с 2010 года подземка получила свыше 3,5 тысячи новых вагонов, в том числе более тысячи поездов "Москва". Теперь в парке 62% современного подвижного состава вместо прежних 12%.
Средний возраст вагонов сократился с 20 до 15 лет, а к 2023-му он снизится до 7 лет. Вагонный парк метро Москвы станет одним из самых молодых в мире, не считая городов, где метро открылось недавно.
Мэр отметил, что это позволило создать 5,3 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки с учетом МЦК. Число пассажиров за эти годы тоже выросло – на 1,4 миллиона человек в будние дни.
Максим Ликсутов ранее рассказал, что в московском метро отремонтировали 150 станций за последние годы. Это больше половины всех станций столичной подземки.
По его словам, специалисты поменяли эскалаторы, облицовку станций, инженерные коммуникации, а также устанавливали бесшумные турникеты и навесы над входами. Кроме того, входы в метро были адаптировали для маломобильных граждан.
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