Движение ограничат на северо-востоке столицы по 15 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение на улице 3-я Мытищинская будет ограничено с 10 сентября по 15 ноября, передает Агентство "Москва".

На участке от пересечения с улицей Новоалексеевская до дома 16, строение 60 будут проводить работы по прокладке инженерных коммуникаций.

Отмечается, что ограничение коснется одной полосы с сохранением количества полос за счет ликвидации парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября по 10 октября по аналогичной причине ограничат проезд по одной полосе на Винницкой улице на западе столицы.