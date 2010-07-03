Возможны ограничения на прилегающих станциях к "ВТБ-Арене"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский метрополитен предупреждает о возможных ограничениях на прилегающих станциях к "ВТБ-Арене". Вечером 10 августа в рамках пятого турнира РПЛ здесь сыграют "Динамо" и "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба метро в Twitter.

"Сегодня в 19:00 на стадионе "ВТБ Арена" встретятся "Динамо" и "Зенит". Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции московского метро "Динамо" и "Петровский парк", – советует пресс-служба.

На станциях метро, прилегающих к "ВТБ Арене", возможны ограничения входа/выхода. Также метро просит горожан быть внимательнее и соблюдать общественный порядок.

В пресс-службе рекомендовали покупать билеты заранее на обратную поездку в метро. Это позволит сократить время в пути после окончания матча.

