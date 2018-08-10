Движение поездов на участке Москва – Бескудников возобновлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Движение электричек и аэроэкспрессов на участке Москва – Бескудниково Савеловского направления МЖД возобновлено, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В 7:50 прибывшие на место бригады энергетиков восстановили поврежденный контактный провод на перегоне Москва – Бутырская. Поезда теперь ходят по всем путям, однако с увеличенными интервалами.

Диспетчеры МЖД делают все необходимое, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные электрички в график.

Ранее сообщалось, что движение всех электричек и поездов "Аэроэкспресс" приостановили из-за повреждения провода контактной сети.

Как уточнили представители МЖД, в 06:27 на перегоне Москва − Бутырская Савеловского направления пришлось остановить электричку, чтобы предотвратить наезд. Из-за этого произошло повреждение провода контактной сети.