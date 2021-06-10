Москвичей призвали отложить поездки из-за заторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Затруднения на дорогах столицы появились из-за дождей и ремонтных работ, в связи с чем водителям рекомендовали отложить поездки на позднее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Дожди и ремонтные работы на проезжей части – главные виновники сегодняшних заторов", – отметили в ЦОДД.

По данным ведомства, в настоящее время затруднения наблюдаются на Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Липецкой улице, а также на различных участках МКАД (27-й, 32-й и 90-й километр).

Кроме того, в пресс-службе отметили, что из-за дождя скорость движения становится ниже, так как ухудшается видимость на дорогах и растет количество мелких ДТП.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие три дня в столице выпадет порядка 30% месячной нормы осадков. По его словам, дожди будут идти в "ежедневном графике" в течение пяти дней.