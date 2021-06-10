Два городских речных маршрута запустят в Москве

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Два городских речных маршрута начнут работать в Москве с 2022 года. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В планах города развитие регулярного речного транспорта – с 2022 года в Москве начнут работать два городских речных маршрута", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие два года может появиться электрический водный транспорт.

Проезд на судах можно будет оплачивать "Тройкой". Также к причалам приблизят остановки транспорта, оборудуют пешеходные переходы.