Эксперты назвали разработку медицинского реестра водителей крайне актуальной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Разработка единого реестра медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к вождению крайне актуальна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выводы в монографии Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

"Разработка единого персонифицированного реестра выданных медицинских заключений о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний с обязательным указанием организации, выдавшей такое заключение, и места прохождения врача психиатра-нарколога в федеральном масштабе представляется крайне актуальной", – сообщается в монографии.

В документе отмечается, что сейчас граждане, которых наблюдают в диспансерах, вынуждены проходить обследование у психиатра-нарколога по месту жительства или пребывания. Кроме того, нередки случаи, когда люди с противопоказаниями к вождению получают положительное медицинское заключение.

Из-за отсутствия единой базы, подчеркивается в монографии, сотрудники ГИБДД вынуждены подтверждать законность выдачи медицинского заключения, а также уточнять, не наблюдается ли кандидат на права в диспансерах.

Уточняется, что создание единого реестра водителей возможно на базе государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которая регулируется статьей 91.1 Федерального закона "Об основах здравоохранения".

В информационно-аналитический обзоре центра также сказано, что за последние шесть лет только на территории Москвы около 8–9% водителей, ставших участниками ДТП, попадали в поле зрения наркологической службы.