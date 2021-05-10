Движение ограничат в боковом проезде улицы Обручева с 12 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение ограничат в боковом проезде улицы Обручева в районе дома 11 в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 12 мая по 31 июля круглосуточно.

Известно, что будет ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что в боковом проезде Минской улицы с 12 по 15 мая будет частично ограничено движение транспорта. Меры вводятся в связи с проведением дорожных работ.