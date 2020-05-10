Водителей призвали проверять номер машины при привязке к пропуску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ЦОДД призвали водителей внимательно проверять номер машины при привязке его к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что автомобилисты чаще всего получают и обжалуют штрафы за нарушение пропускного режима в Москве из-за неверного номера.

"Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску – в номере автомобиля. Например, неправильно введен регион (777 вместо 77) или пропущена буква. Будьте внимательней, проверьте, правильно ли вы привязали номер автомобиля к пропуску. Это можно сделать в нашем боте @MosAutoCheckBot", – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.

Помимо этого, к цифровому пропуску следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.

Аналогичная возможность есть и для "Тройки". Отмечается, что с момента привязки карты к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.