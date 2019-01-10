Движение на Кадашевской набережной ограничат до 20 февраля

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В центре столицы введут ограничения для движения транспорта в связи с восстановлением инженерных сетей. Работы будут проводиться на Кадашевской набережной с 15 января по 20 февраля. Об этом сообщили в контакт-центре "Московский транспорт".

Речь идет об участке от улицы Большая Ордынка до дома 36, строение 1. Будет проводиться поэтапное занятие одной полосы.

Ранее сообщалось, что на нескольких улицах в четырех округах столицы ограничат движение.

С 9 января по 28 февраля ограничено движение по одной полосе на участке Большой Татарской улицы. С 9 по 31 января ограничено движение по одной полосе на улице Пресненский Вал. В ЮВАО в связи со строительством станции метро "Юго-Восточная" ограничено движение по одной полосе в районе пересечения Ферганской и Ташкентской улиц.