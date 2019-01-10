Детям-безбилетникам предложили смягчить наказание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтранс РФ планирует полностью запретить высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Об этом говорится в ответном письме министра транспорта Евгения Дитриха на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина, передает ТАСС.

Парламентарий просил сообщить о судьбе законопроекта о запрете высаживать безбилетников, прежде всего детей, на мороз. Дитрих отметил, что Минтранс разделяет озабоченность по этому вопросу.

Законопроект доработали после замечаний Государственно-правового управления президента и внесли в правительство. Документом предлагается запретить высадку пассажиров до 16 лет без билета, если это влечет за собой опасность для жизни или здоровья.

Сейчас Минтранс России по предложениям уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой обсуждает вопрос о полном запрете на принудительную высадку из транспорта детей до 16 лет. В то же время родители должны будут оплатить проезд за ребенка, а также административный штраф.