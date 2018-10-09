Автобусы № 283 и 865к за месяц работы перевезли 55 тысяч пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новыми автобусными маршрутами на севере столицы за месяц их работы воспользовались 55 тысяч пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об автобусах № 283 "Комсомольская улица" – "Метро "Речной вокзал" и 865к "Комсомольская улица" – "Метро “Планерная", запущенных 1 сентября. Они связывают Молжаниновский район столицы со станциями Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро.

Ежедневно автобусы перевозят 2,5 тысячи человек. Интервал движения транспорта не превышает 15 минут, поэтому горожанам не приходится долго ждать автобус на остановке.

Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, благодаря новым маршрутам москвичи могут экономить до 30 минут в пути.

Он подчеркнул, что в столице регулярно запускают новые маршруты наземного транспорта, чтобы у жителей отдаленных районов Москвы была возможность быстро и комфортно добраться до крупных ТПУ, станций метро и МЦК, а также до поликлиник, школ и детских садов.

Заммэра напомнил, что еще восемь новых автобусных маршрутов запустили 8 сентября – на линию вышли 36 автобусов большой вместимости.

В октябре на северо-востоке Москвы запустили новый полуэкспрессный маршрут № 909. Жители Северного смогут с комфортом добираться до станций Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. Маршрут полуэкспресса будет пролегать по Дмитровскому шоссе через улицы Череповецкую и Лескова до станции метро "Медведково".

В настоящее время в столице действует 13 полуэкспрессных маршрутов, ежедневно перевозящих свыше 160 тысяч человек.

Изменения на автобусных маршрутах

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