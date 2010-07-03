В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах расписания вылетов претерпели изменения. Они коснулись 50 рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержано 9 рейсов и отменен один. В воздушной гавани Домодедово 16 самолетам изменили время вылета и 8 отменили вовсе.

При этом в Шереметьево задержали 15 рейсов.

О причинах изменений в расписании не сообщается.

Ранее в аэропорту Шереметьево у самолета загорелся двигатель. В результате происшествия никто не пострадал.