Собянин открыл VI Международный Евразийский форум "Такси"

9 августа, 11:59
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Москве стартовал VI Международный Евразийский форум "Такси". В открытии принял участие Сергей Собянин.
"Такси – это очень важная отрасль, несмотря на то, что она, казалось бы, занимает скромное место по объему пассажиров. Около 30 млн пассажиров, человек, которые передвигаются каждый день в Москве, перевозятся больше 700 тыс. такси (количество поездок на такси в день)", – сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что 700 тысяч такси означает, что ежедневно в город выходят примерно на 10% частных авто меньше, а это, в свою очередь, балл пробок на московских дорогах. Собянин оценил вклад таксистов в скорость, комфорт и экологию движения.
Мэр подчеркнул, что за последние годы система такси в столице изменилась. В частности, власти Москвы приняли несколько мер для совершенствования общественного транспорта. Например, по словам Собянина, правительство приняли решение о регулировании парковочного пространства. Это позволило машинам такси более свободно перемещаться по улицам.
Кроме того, одним из решений стало введение выделенных полос для общественного транспорта. Сейчас по ним перемещаются и такси, что, по словам Собянина, стало "серьезной историей, которая дает преимущества для московского такси".
В форуме участвуют свыше тысячи представителей органов федеральной и региональной власти, эксперты, главы компаний таксомоторной и смежных отраслей.
В рамках Форума делегаты планируют обсудить темы регулирования деятельности таксомоторных компаний и служб заказа такси, развития городского автотранспорта, повышение безопасности перевозок.
Предложения профессионального сообщества объединят в Общественной резолюции, которую направят в профильные федеральные министерства и ведомства.
В рамках пленарного заседания форума Собянин вручил благодарственные письма лучшим водителям такси.
Мэр отметил, что московское такси – отрасль, которой можно гордиться. Вместе с тем, существуют проблемы, которые еще предстоит решить. Среди них – вопросы, связанные с отдыхом водителей, их профессионализмом, а также безопасности на дорогах.
Собянин открыл Международный форум "Такси"
На сегодняшний день в Москве действуют 46,9 тысячи разрешений на таксомоторную деятельность, которой занимаются более 1,1 тысячи юрлиц и около трех тысяч индивидуальных предпринимателей.
Общее количество сотрудников отрасли – более 100 тысяч человек. В столице работают больше 25 тысяч таксистов, получивших разрешение в Московской области.
Все такси с разрешениями, полученными в столице, – желтого цвета. Им разрешено перемещаться по выделенным полосам.
Ежедневно москвичи и гости столицы совершают 760 тысяч поездок на такси. Это в 17 раз больше, чем в 2010 году. Среднее время подачи машины сократилось до 5 минут, средняя стоимость поездки – 449 рублей, среднее время поездки – 20 минут.
В столице организовано 419 стоянок для такси на 1 453 машиноместа. В ближайшее время количество стоянок увеличится еще на 14.
Из столичного бюджета юрлицам и индивидуальным предпринимателям выплачивают субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга или кредита авто для таксомоторных перевозок.
С 2012 года субсидии выдали 156 компаниям на общую сумму более 500 млн рублей. Это позволило приобрести 20 тысяч транспортных средств.
Все данные диспетчерских служб (таких как "Яндекс.Такси", Uber, Gett и другие) стекаются в систему "Единая региональная навигационно-информационная система Москвы".
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