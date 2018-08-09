Участки Каховской линии метро будут закрывать в ходе ее интеграции в БКЛ

9 августа, 07:14
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Участки Каховской линии метро будут закрывать на определенные периоды в ходе работ по ее интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ). Об этом Агентству "Москва" рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Представление о том, как Каховская ветка будет интегрирована в БКЛ, у нас уже есть, мы сейчас ведем проектирование", – сообщил Бочаров.
Он отметил, что в процессе интеграции придется менять системы кондиционирования, управления движения и освещения, поскольку старые уже устарели.
По словам главы департамента, участки ветки будут закрываться на неделю и дольше. Точные даты определят позже.
"Вести такую масштабную работу без закрытия движения это долго, трудно, и просто небезопасно", – добавил он.
Всего на БКЛ откроется 31 станция. Протяженность линии составит 69 километров. Завершение строительства всей линии намечено на 2021–2022 годы.
Две станции БКЛ получат выходы к железнодорожным вокзалам – Савеловскому и Рижскому. На базе станций линии планируют построить в общей сложности 22 ТПУ.
Первый участок от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" запустили в феврале 2018 года.
Когда и где откроют новые участки БКЛ метро
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