Движение на участке Звенигородского шоссе ограничили до 28 августа

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В связи с проведением инженерных работ на участке Звенигородского шоссе в районе дома № 13 ограничили движение автотранспорта.

Как уточнили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, ограничение на указанном участке будет действовать на одной полосе. Количество всех существующих полос сохранится за счет обустройства временных уширений.

Неудобство водителям придется потерпеть до 28 августа, ограничение полосы на участке будет действовать круглосуточно.