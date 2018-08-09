Малый Кисельный переулок полностью перекроют для движения 9 августа

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Малый Кисельный переулок будет закрыт для движения автотранспорта 9 августа.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, изменения связаны с проведением расширенного заседания коллегии прокуратуры Московской области.

По информации инфоцентра, 9 августа с 6:00 до 18:00 будет перекрыто движение в Малом Кисельном переулке от Большого Кисельного переулка до Рождественского бульвара.

Уточняется, что в обозначенный период времени движение транспорта будет перекрыто полностью.