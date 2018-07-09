Дополнительные электрички запустят на Казанском направлении МЖД в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дополнительные электрички запустят на Казанском направлении МЖД с 14 июля, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Ежедневно начнут ездить пригородные поезда № 6222 Москва – Егорьевск (отправлением в 6:47) и № 6859 Шатура – Москва (в 20:13). По рабочим дням будет курсировать электричка № 6905 Шатура – Куровская (в 21:47), а по выходным – № 6868 Москва – Куровская (в 23:15).

На участке Москва – Тверь Ленинградского направления во второй половине июля отменят 11 электричек из-за модернизации путей. Расписание изменится на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). 11 поездов не будут курсировать в направлении Москва – Тверь и еще 11 – в обратном.