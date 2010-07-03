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Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Во Внукове задержано четыре рейса и отменено два. В Домодедове 10 рейсов задержано и отменено 7. В Шереметьеве 14 рейсов задерживаются.

Прошлой ночью в аэропортах Москвы задержали либо отменили столько же рейсов.