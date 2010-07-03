Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", в Домодедове 12 рейсов отложили и 14 перенесли.

В свою очередь в Шереметьеве задержали восемь рейсов, а во Внукове отложили четыре.

Ранее стало известно, что после катастрофы лайнера "Саратовских авиалиний" более 60 пилотов лишились лицензий.