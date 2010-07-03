Ретроавтобусы проедут по улицам столицы 9 мая

В Москве 9 мая Ретроавтобусы из коллекции музея "Московский транспорт" примут участие в пробеге. Автоколонна начнет движение в 14:20 от Поклонной горы, проследует по Рублевскому шоссе, проспекту Маршала Жукова, бульвару Генерала Карбышева и далее до ландшафтного парка "Ветеран", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В пробеге примут участие автобусы, выпущенные в середине ХХ века, – "Рица" и ЗИС-155.
"Рицу" делали в Центральных авторемонтных мастерских в Сочи, а ЗИС-155 производили на автомобильных предприятиях Советского Союза с 1949 по 1957 год.
Автопробег в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне уже стал традицией. Сбор участников у автомобилей состоится с 12:30 до 13:00 на аллее Связистов на Поклонной горе.
9 мая с 13:00 до 14:00 на Поклонной горе возложат цветы в память о погибших в ВОВ, а примерно в 14:20–14:30 дадут старт автопробегу с аллеи Связистов. Спустя примерно два часа колонна ретроавтомобилей финиширует в парке "Ветеран" в Серебряном Бору. В 16:30 там состоится торжественная высадка девяти сосен.
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