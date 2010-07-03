Тематические билеты выпустили в метро ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематические проездные билеты "Единый" с надписями, посвященными Дню Победы, выпустил столичный метрополитен. Билеты с надписями "Помним" и "9 мая" поступили в продажу 8 мая, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Билеты на одну и две поездки выпустили тиражом 400 тысяч экземпляров.

Кроме того, пассажиры столичного метрополитена впервые смогут отправить благодарственные письма ветеранам на всех стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и МЦК. Также на станциях открылись выставки исторических фотографий, а в кассы поступили тематические проездные билеты, посвященные Дню Победы.

На станциях метро и МЦК разместили 200 плакатов, 525 поздравительных стикеров на входных дверях и турникетах. На стойках "Живое общение" утром 9 мая пассажирам будут дарить георгиевские ленточки.