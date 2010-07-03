Электрички будут делать дополнительные остановки рядом с Парком Победы 9 мая

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электрички будут делать дополнительные остановки на железнодорожной станции "Москва-Сортировочная-Киевская" рядом с Парком Победы 9 мая.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), дополнительно на станции остановятся более 50 электричек.

Также ночью назначены два дополнительных электропоезда с Киевского вокзала. Они отправятся в 22:13 и в 22:36 до станций "Селятино" и "Лесной Городок".

Перед парадом Победы и в связи с шествием "Бессмертного полка" 9 мая в 5:30 утра в Москве полностью перекроют 30 улиц, площадей, мостов и набережных.