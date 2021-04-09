На центральном участке Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На центральном участке Арбатско-Покровской линии метро нет движения поездов в сторону запада, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Сбой произошел на участке от "Киевской" до "Молодежной" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение вводится в график.

В середине февраля на Люблинско-Дмитровской линии не было движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". Причиной сбоя стал человек на путях. В обратном направлении поезда также следовали с увеличенными интервалами.

