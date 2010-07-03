Платную трассу Москва – Петербург могут открыть в конце сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полностью открыть платную трассу Москва – Санкт-Петербург могут 29 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Минтранс.

По словам первого замглавы ведомства Иннокентия Алафинова, к этому времени должен быть сдан восьмой участок трассы М11. Речь о самом сложном отрезке, где находится вход в Санкт-Петербург.

Строить скоростную магистраль, которая соединит две столицы, начали девять лет назад. Ожидается, что после окончания работ, плату за проезд будут взимать на большинстве участков дороги.

Когда трассу введут в эксплуатацию, автодорога М10, исчерпавшая пропускную способность на отдельных участках, станет бесплатным дублером новой магистрали. Общая протяженность новой трассы составит 684 километра.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по скоростной трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга составит около двух тысяч рублей. Такую цену водителям придется заплатить за поездку в будний день при оплате наличными.