Несертифицированные детали использовались при сборке самолетов в РФ

В РФ выявлены случаи использования несертифицированных деталей при производстве самолетов. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

"Выявлены случаи неправомерного использования при производстве воздушных судов несертифицированных деталей", – цитирует РИА Новости доклад генпрокурора. Уголовные дела возбуждены в Татарстане, Воронежской, Нижегородской, Ростовской и Ульяновской областях. Речь идет о злоупотреблении полномочиями должностными лицами и подделке документов.

Генпрокуратура также провела проверку безопасности специального летного отряда (СЛО) "Россия". Ведомство выявило нарушения в сроках службы самолетов и летной годности.

Кроме того, в докладе Чайки содержатся сведения о том, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Генпрокурор указал, что материальный ущерб в стране, нанесенный коррупционными преступлениями в 2018 году, составил 65,7 миллиарда рублей. За счет добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста удалось возместить более 70 процентов ущерба и взыскать 46,5 миллиарда рублей.

