Авиакомпания Air Astana приостановила полеты в ряд российских городов

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Авиакомпания Air Astana приостановила выполнение полетов из Казахстана в ряд городов России. Решение принято по производственным причинам. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
На данный момент компанией продолжают осуществляться рейсы из Алматы и Нур-Султана в Москву, а также в обратном направлении.
В пресс-службе перевозчика подчеркивают, что Air Astana прикладывает все необходимые усилия для скорейшего решения производственных вопросов.
"В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели", – цитирует пресс-службу РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с 10 марта авиакомпания Utair временно прекратит выполнять рейсы в Калининград. Причиной для принятия подобного решения стала оптимизация расписания. Отмечалось, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов на сайте Utair или в сторонних агентствах, если бронирование совершалось через них.
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