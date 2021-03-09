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Движение ограничено на Ленинградском проспекте из-за пожара. Об этом говорится в Telegram-аккаунте департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте в районе дома 77А пожарной техникой занят левый ряд дублера Ленинградского проспекта в сторону центра. Затруднение движения незначительное", – говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили, что на Ленинградском проспекте произошло возгорание в бытовке на стройплощадке. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне пожар произошел в жилом доме в Бабушкинском районе Москвы. Возгорание случилось в квартире на четвертом этаже дома по адресу улица Енисейская, дом 16/21.

