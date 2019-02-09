Схема движения автобусов в районе метро "Саларьево" изменится с 9 февраля

Временное закрытие съезда с улицы Родниковая на эстакаду у метро "Саларьево" повлияет на схему движения пяти автобусных маршрутов. Информирует об этом портал мэра и правительства Москвы.

Изменения будут актуальны 9 и 10 февраля. Речь идет о маршрутах автобусов №507, 600, 600к, 734, 866.

Как уточнили в "Мосгортрансе" автобусы №507 и 734 после улицы Родниковая поедут по Киевскому шоссе с разворотом на развязке трассы Солнцево-Бутово-Видное.

После остановки "Румянцево" автобусы №600 и 600к также будут следовать по Киевскому шоссе с разворотом на развязке трассы Солнцево-Бутово-Видное, не делая при этом дополнительных остановок.

Следующие из поселка Завода Мосрентген автобусы №866 не будут заезжать к станции метро "Саларьево". Заезд к метро будет осуществляться только при движении от 3-го микрорайона поселения Московский.

Ранее сообщалось, что за девять лет в Москве полностью обновился автобусный парк. За это время закуплено почти 10 тысяч единиц автобусов, и это не считая частных перевозчиков.