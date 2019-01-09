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16:35

91,8 миллиона пассажиров за 10 дней: итоги работы транспорта в праздники

транспорт метро

16:35

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Транспортный комплекс столицы с 30 декабря по 8 января перевез 91,8 миллиона пассажиров. Об этом заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов доложил на заседании президиума городского правительства.

Пассажиропоток во время новогодних каникул превысил аналогичные показатели прошлого года на 5%. Максимальное увеличение числа перевозок отмечено в московском такси. С ростом количества туристов этим видом транспорта стали пользоваться в два раза чаще.

В предновогодние часы и в новогоднюю ночь столичное метро перевезло на 30% пассажиров больше, чем годом ранее. Перевозки людей обеспечили более 92 тысяч сотрудников транспортного комплекса города. Перевозки осуществлялись в штатном режиме. Обошлось без чрезвычайных происшествий.

Только в рождественский Сочельник поезда метро и МЦК перевезли почти 300 тысяч человек. Сотрудники метрополитена также поздравили москвичей с Рождеством поблагодарили за доверие.

Ранее сообщалось, что с начала праздников пассажиры метро забыли более 200 вещей. Среди находок, сделанных сотрудниками подземки, оказались посох и борода Деда Мороза, ледянки, коньки и детская коляска. Половину обнаруженных вещей уже вернули их владельцам, однако за бородой и посохом пока никто не пришел.

транспорт метро

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