Турникеты с бесконтактной оплатой в 2018 году появятся на всех станциях метро

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В этом году турникеты с возможностью оплаты проезда бесконтактными системами PayPass и payWave появятся на всех станциях метро, сообщил замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он уточнил, что сейчас такая система работает в 86 вестибюлях подземки, однако в 2018 году турникеты с бесконтактной оплатой разместят на всех станциях, причем на некоторых количество новых турникетов увеличат до двух–трех, передает Агентство "Москва".

Латыпов отметил, что все турникеты подземки оснащать системой PayPass и payWave не будут, так как на банковские карты они реагируют дольше, чем на обычные проездные билеты, и из-за этого на входе в станции метро могут образовываться очереди.