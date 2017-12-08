Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы в пятницу, 8 декабря.
Согласно информации сервиса "Яндекс.Раписание", во Внуково шесть рейсов задержано и пять отменено, в Домодедово задержано 12 рейсов и пять отменено. В Шереметьево задержано три рейса.
Авиакомпания "Аэрофлот" 6 декабря отменила 22 рейса из-за закрытия одной из полос в международном аэропорту Шереметьево. ЧП произошло вечером, когда самолет латвийской авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы ВВП в Шереметьево из-за сильного ветра и скользкой полосы.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе на 8 декабря объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. По данным метеорологов, в пятницу будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ночью похолодает до минус 10, а днем будет около 5 градусов мороза. В ночь на 8 декабря в отдельных районах возможен туман.
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