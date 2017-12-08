Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дополнительные поезда "Ласточка" запустят на Октябрьской железной дороге. С 10 декабря этого года они будут ходить до Зеленограда, Клина и Конакова.
"С помощью новых составов удастся сократить интервалы движения на этом участке железной дороги", – рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Он также отметил, что дополнительные составы запустили в связи с ростом популярности “Ласточек”. Каждую неделю экспрессами между Москвой и Зеленоградом пользуются около 140 тысяч горожан – это на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что на двух станциях Октябрьской железной дороги (ОЖД) на зимний период закроют две билетные кассы.
Как рассказали в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), из-за невостребованности в зимний период принято решение закрыть кассы на остановочных пунктах Конаковский Мох и Стриглово. Теперь пассажирам этих остановочных пунктов придется приобретать билеты на других станциях, в автоматах, а также у кассиров-контролеров.
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