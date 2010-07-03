Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:36

Входы и выходы метро у "ВТБ Арены" могут ограничить из-за концерта Лазарева

транспорт общество метро

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Входы и выходы из станций метро у "ВТБ Арены" могут ограничить 8 ноября из-за концерта Сергея Лазарева. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Московского метро.

"Сегодня в 20:00 на "ВТБ Арене" пройдет концерт Сергея Лазарева. Ближайшие станции метро – "Динамо" и "Петровский парк". Возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и по возможности приобрести билеты на обратную дорогу заранее. Также гражданам напомнили о возможности оплатить проезд банковской картой прямо у турникетов, помеченных стикером.

Певец Сергей Лазарев выступит на Центральном стадионе "Динамо" в 20:00. Слушатели услышат популярные песни из его альбома "В ЭпицеNтре". Именно этот альбом в 2018 году был признан "Лучшим альбомом". Также Лазарев споет свои главные хиты и песню с "Евровидения" Scream.

Сергей Лазарев в этом году занял третье место на "Евровидении-2019". Певец оценил выступления других призеров конкурса. Он подчеркнул, что победитель Дункан Лоуренс из Нидерландов и серебряный призер Mahmood, который представлял Италию, достойны своих мест.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика