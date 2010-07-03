Входы и выходы метро у "ВТБ Арены" могут ограничить из-за концерта Лазарева

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Входы и выходы из станций метро у "ВТБ Арены" могут ограничить 8 ноября из-за концерта Сергея Лазарева. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Московского метро.

"Сегодня в 20:00 на "ВТБ Арене" пройдет концерт Сергея Лазарева. Ближайшие станции метро – "Динамо" и "Петровский парк". Возможны ситуативные ограничения входа/выхода", – говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и по возможности приобрести билеты на обратную дорогу заранее. Также гражданам напомнили о возможности оплатить проезд банковской картой прямо у турникетов, помеченных стикером.

Певец Сергей Лазарев выступит на Центральном стадионе "Динамо" в 20:00. Слушатели услышат популярные песни из его альбома "В ЭпицеNтре". Именно этот альбом в 2018 году был признан "Лучшим альбомом". Также Лазарев споет свои главные хиты и песню с "Евровидения" Scream.

Сергей Лазарев в этом году занял третье место на "Евровидении-2019". Певец оценил выступления других призеров конкурса. Он подчеркнул, что победитель Дункан Лоуренс из Нидерландов и серебряный призер Mahmood, который представлял Италию, достойны своих мест.

