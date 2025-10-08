Форма поиска по сайту

Новости

Новости

08 октября, 13:39

Транспорт

Ограничения введены на работу аэропорта Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ограничения на полеты введены в аэропорту Волгограда, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Однако позже данный пост был удален.

Ранее аналогичные меры безопасности вводились в аэропорту Волгограда в ночь на 8 октября. Спустя несколько часов они были отменены. В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлилось одно воздушное судно, следовавшее в город.

Более того, запрет на прием и вылет самолетов действовал в аэровокзалах Нижнего Новгорода и Ставрополя. В настоящее время авиагавани работают в штатном режиме.

Авиакомпания Turkish Airlines задержала доставку чемоданов и сумок из Турции в Москву

