В московском метро запустят поезд, посвященный Александру Невскому

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 9 сентября в московском метро запустят тематический поезд. Об этом рассказали в пресс-службе синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"Во внутреннем оформлении состава будут отражены ключевые исторические подвиги, совершенные Александром Невским, святым князем и опытным дипломатом. Поезд создан к 800-летию со дня его рождения. Он будет оформлен внутри в двух стилях – "лето" и "зима", – говорится в сообщении.

Вагоны будут различаться в зависимости от представленных в них исторических событиях. К примеру, один из "летних" вагонов будет посвящен Невской битве. Также пассажиры смогут проехать и в вагоне "Ледовое побоище".

Ранее тематический поезд "Герои профессий" запустили в метрополитене столицы по случаю празднования Дня Московского транспорта.