Минтранс может заменить транспортный налог на экологический сбор

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Транспортный налог для автомобилей могут заменить на экологический сбор. До конца года Минтранс России должен подготовить обоснование целесообразности такого изменения, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

Сейчас размер транспортного налога зависит от региональных ставок, модели и марки автомобиля, года его выпуска. Физические лица оплачивают налог один раз в год, юридические – поквартально.

Размер экологического сбора, в случае его введения, будет зависеть только от конструктивных параметров машины по выбросам углекислого газа, указанные в ПТС.

Ранее Дмитрий Медведев дал министерствам поручение разработать комплекс мер по господдержке электрического транспорта в стране. В том числе это касается ограничений для машин с двигателем внутреннего сгорания в российских мегаполисах и курортных зонах.

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